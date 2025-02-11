Елена Анисимова 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Анисимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1795

умерла Неизвестно

Супруги
Андрей Леонтьевич1797 г.р.
Дети
Максим Андреев1824 г.р.
Агафья Андреева1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Максим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Емельян Андреев

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

82

Смерть
Неизвестно

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