Елена Анисимова
женский, родилась 1795
умерла Неизвестно
Супруги
Андрей Леонтьевич1797 г.р.
Дети
Максим Андреев1824 г.р.
Агафья Андреева1828 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Максим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Емельян Андреев
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно