Кунгурова (--) Пелагея Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1860
Сын: Кунгуров Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.10.1861
Сын: Кунгуров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно