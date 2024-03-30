Кунгурова (--) Пелагея Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (--) Пелагея Аврамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1842 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1860

Сын: Кунгуров Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1861

Сын: Кунгуров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кунгуров Дмитрий Яковлевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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