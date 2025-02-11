Юртаева Матрёна Дементьева / Мария Дементьева
женский, родилась 1833
умерла Неизвестно
Супруги
Юртаев Осип Герасимович1836 г.р.
Дети
Пётр Осипов1858 г.р.
Анастасия Осипова29.10.1871 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пётр Осипов
Отец ребёнка: Юртаев Осип Герасимович
Рождение ребёнка
29.10.1871
Дочь: Анастасия Осипова
Отец ребёнка: Юртаев Осип Герасимович
Рождение ребёнка
26.07.1874
Сын: Юртаев Антон Осипов
Отец ребёнка: Юртаев Осип Герасимович
Смерть
Неизвестно