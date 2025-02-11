Юртаева Матрёна Дементьева / Мария Дементьева 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаева Матрёна Дементьева / Мария Дементьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1833

умерла Неизвестно

Супруги
Юртаев Осип Герасимович1836 г.р.
Дети
Пётр Осипов1858 г.р.
Анастасия Осипова29.10.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Осип Герасимович

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

49

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пётр Осипов

Отец ребёнка: Юртаев Осип Герасимович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.10.1871

Дочь: Анастасия Осипова

Отец ребёнка: Юртаев Осип Герасимович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.07.1874

Сын: Юртаев Антон Осипов

Отец ребёнка: Юртаев Осип Герасимович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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