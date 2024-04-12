Пурыгина (Зуева) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурыгина (Зуева) Марина Сергеевна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

07.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883 ст.

Отец: Зуев Сергей Васильевич

Мать: Зуева Мария Семёновна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Муж: Пурыгин Алексей Данилович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.

Дочь: Пурыгина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пурыгин Алексей Данилович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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