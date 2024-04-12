Пурыгина (Зуева) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883 ст.
Отец: Зуев Сергей Васильевич
Мать: Зуева Мария Семёновна
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1907 ст.
Дочь: Пурыгина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пурыгин Алексей Данилович
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно