Гребенкина Соломония Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гребенкин Кузьма Артамонович
Мать: не указана
Восприемник
20.10.1859 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Анастасия Родители: Сепыцкой волости починка Шоринского уволенный в бессрочный отпуск рядовой Трофим Панфилов Журавлев и законная жена его Евфросиния Исаакова
Смерть
После 1859