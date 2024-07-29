Гребенкина Соломония Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенкина Соломония Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гребенкин Кузьма Артамонович

Мать: не указана

Восприемник
20.10.1859 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Анастасия Родители: Сепыцкой волости починка Шоринского уволенный в бессрочный отпуск рядовой Трофим Панфилов Журавлев и законная жена его Евфросиния Исаакова
Смерть
После 1859

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