Лёшина Мария Кузьмина
женский, родилась 1815
умерла 29.01.1899
Супруги
Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров1821 г.р.
Дети
Лешин Михаил Иосифович1842 г.р.
(Лешина) Василиса Осипова1845 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Лешина) Василиса Осипова
Отец ребёнка: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Лешина) Пелагея Осипова
Отец ребёнка: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Лячина (Лешина) Ирина Иосифовна / Арина Осипова
Отец ребёнка: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров
Место жительства
1858
Смерть
29.01.1899