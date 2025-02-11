Лёшина Мария Кузьмина 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Лёшина Мария Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла 29.01.1899

Супруги
Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров1821 г.р.
Дети
Лешин Михаил Иосифович1842 г.р.
(Лешина) Василиса Осипова1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лешин Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Лешина) Василиса Осипова

Отец ребёнка: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Лешина) Пелагея Осипова

Отец ребёнка: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

81

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лячина (Лешина) Ирина Иосифовна / Арина Осипова

Отец ребёнка: Лешин Иосиф Фёдорович / Осип Фёдоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Смерть
29.01.1899

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