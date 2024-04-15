Колотова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1895 по 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1895 по 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Василий Иванович

Рождение ребёнка
С 1927 по 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Василий Иванович

Рождение ребёнка
С 1928 по 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Василий Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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