Колотова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1895 по 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1922
Рождение ребёнка
04.12.1922
Рождение ребёнка
С 1927 по 1928
Рождение ребёнка
С 1928 по 1930
Рождение ребёнка
?.03.1931
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно