Шихалева -- Матрена Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалева -- Матрена Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалев Семен Парфенович

Рождение ребёнка
04.06.1873

Дочь: Шихалев Митрофан Семеновна

Отец ребёнка: Шихалев Семен Парфенович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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