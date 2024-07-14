Коротких Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких Владимир Семенович
Отец ребёнка: Коротких Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких Александр Семенович
Отец ребёнка: Коротких Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких ?
Отец ребёнка: Коротких Семён
Рождение ребёнка
28.01.1940
Сын: Коротких Геннадий Семёнович
Отец ребёнка: Коротких Семён
Россия, Алапаевск