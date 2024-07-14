Коротких Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротких Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких Владимир Семенович

Отец ребёнка: Коротких Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких Александр Семенович

Отец ребёнка: Коротких Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких ?

Отец ребёнка: Коротких Семён

Рождение ребёнка
28.01.1940

Сын: Коротких Геннадий Семёнович

Отец ребёнка: Коротких Семён

Россия, Алапаевск

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