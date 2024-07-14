Коротких Семён Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротких Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких Владимир Семенович

Мать ребёнка: Коротких Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких Александр Семенович

Мать ребёнка: Коротких Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротких ?

Мать ребёнка: Коротких Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1940

Сын: Коротких Геннадий Семёнович

Мать ребёнка: Коротких Екатерина Ивановна

Россия, Алапаевск
Смерть
1942
Алапаевск

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