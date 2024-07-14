Коротких Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких Владимир Семенович
Мать ребёнка: Коротких Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких Александр Семенович
Мать ребёнка: Коротких Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротких ?
Мать ребёнка: Коротких Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1940
Сын: Коротких Геннадий Семёнович
Мать ребёнка: Коротких Екатерина Ивановна
Россия, Алапаевск
Смерть
1942
Алапаевск