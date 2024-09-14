Шепеткова Соломония Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепеткова Соломония Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Филип

Мать: не указана

28 лет на момент венчания с Усковым Игнатием (04.05.1880)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
04.05.1880 ст.

Муж: Усков Игнатий Ильин

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.09.1883

Дочь: Труфанова (Ускова) Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Усков Игнатий Ильин

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.03.1979

Сын: Шепетков Кирил Захаров

Отец ребёнка: Шепетков Захар Васильевич

Смерть
Неизвестно

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