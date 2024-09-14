Шепеткова Соломония Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Филип
Мать: не указана
28 лет на момент венчания с Усковым Игнатием (04.05.1880)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
04.05.1880 ст.
Муж: Усков Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
11.09.1883
Дочь: Труфанова (Ускова) Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Усков Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
18.03.1979
Отец ребёнка: Шепетков Захар Васильевич
Смерть
Неизвестно