Северинова (Семенченко) Елисавета Зиновиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северинова (Семенченко) Елисавета Зиновиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1900

Сын: Северин Емельян Андреев

Отец ребёнка: Северин Андрей Карповъ

Рождение ребёнка
05.09.1904

Дочь: Северинова Анна Андреева

Отец ребёнка: Северин Андрей Карповъ

Мартыновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Северин Прокопий Андреев

Отец ребёнка: Северин Андрей Карповъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северин Андрей Карповъ

Смерть
Неизвестно
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