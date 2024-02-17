Северинова (Семенченко) Елисавета Зиновиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1900
Отец ребёнка: Северин Андрей Карповъ
Рождение ребёнка
05.09.1904
Дочь: Северинова Анна Андреева
Отец ребёнка: Северин Андрей Карповъ
Мартыновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1916
Отец ребёнка: Северин Андрей Карповъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно