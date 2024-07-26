Уралова (Ширшова) Феодора Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уралова (Ширшова) Феодора Даниилова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1877 ст.

Отец: Ширшов Данил (Даниил) Миронов

Мать: Ширшова (Шишкина) Екатерина Памфилова Панфилова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1899 ст.

Муж: Уралов Феофан Васильев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Феофан Васильев,православный,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянская девица Феодора Даниилова,православная (22 года)
Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.

Сын: Уралов Максим Феофанов

Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.

Сын: Уралов Петр Феофанов

Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.04.1906 ст.

Сын: Уралов Георгий Феофанов

Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1908 ст.

Дочь: (Уралова) Дарья (Дария) Феофанова

Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В республиканский архив ЗАГС Извещение №366 от 17.08.1960г.Просим в а/з(актовой записи) о рождении №23 от 16.03.1908г. по В.Уратминской церкви исправить фамилию Давыдова на Уралову.Имя ребёнка Дарья,р... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1910 ст.

Сын: Уралов Семен (Симеон) Феофанов

Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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