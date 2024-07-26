Уралова (Ширшова) Феодора Даниилова
Место рождения
Дата рождения03.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1877 ст.
Бракосочетание
01.11.1899 ст.
Села Уратьмы крестьянин Феофан Васильев,православный,первым браком (18 лет). Деревни Нератовки крестьянская девица Феодора Даниилова,православная (22 года)
Рождение ребёнка
18.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.
Сын: Уралов Петр Феофанов
Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев
Рождение ребёнка
21.04.1906 ст.
Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев
Рождение ребёнка
16.03.1908 ст.
Дочь: (Уралова) Дарья (Дария) Феофанова
Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев
В республиканский архив ЗАГС Извещение №366 от 17.08.1960г.Просим в а/з(актовой записи) о рождении №23 от 16.03.1908г. по В.Уратминской церкви исправить фамилию Давыдова на Уралову.Имя ребёнка Дарья,р... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1910 ст.
Сын: Уралов Семен (Симеон) Феофанов
Отец ребёнка: Уралов Феофан Васильев
Смерть
Неизвестно