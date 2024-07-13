Исаев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Колот Мария Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колот Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
28.03.1957
Сын: Исаев Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Колот Мария Корнеевна
Смерть
Неизвестно