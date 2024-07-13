Исаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Колот Мария Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колот Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
28.03.1957

Сын: Исаев Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Колот Мария Корнеевна

Смерть
Неизвестно

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