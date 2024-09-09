Овчинникова Татиана неразборчиво Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Татиана неразборчиво Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Иван Назаров

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Овчинников Григорий Иванов

Отец ребёнка: Овчинников Иван Назаров

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Овчинников Михаил Иванов

Отец ребёнка: Овчинников Иван Назаров

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 38
Рождение ребёнка
05.01.1893

Сын: Овчинников Павел Иванов

Отец ребёнка: Овчинников Иван Назаров

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1894

Сын: Овчинников Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Овчинников Иван Назаров

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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