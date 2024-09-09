Овчинникова Татиана неразборчиво Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Овчинников Григорий Иванов
Отец ребёнка: Овчинников Иван Назаров
Рождение ребёнка
1885 ст.
Отец ребёнка: Овчинников Иван Назаров
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 38
Рождение ребёнка
05.01.1893
Отец ребёнка: Овчинников Иван Назаров
Рождение ребёнка
19.03.1894
Сын: Овчинников Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Овчинников Иван Назаров
Смерть
Неизвестно