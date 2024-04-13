Максимова (Готовцева) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.2000
Дочь: Максимова Алена Афанасьевна
Отец ребёнка: Максимов Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.02.2002
Дочь: Максимова Нина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.01.2008
Дочь: Максимова Мила Петровна
Отец ребёнка: не указан