Максимова (Готовцева) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Готовцева) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1974

Отец: Готовцев Петр Петрович

Мать: Готовцева (Дегтярева) Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.08.2000

Дочь: Максимова Алена Афанасьевна

Отец ребёнка: Максимов Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.02.2002

Дочь: Максимова Нина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.01.2008

Дочь: Максимова Мила Петровна

Отец ребёнка: не указан

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