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Делиев Николай Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Делиев Дмитрий Киприанович

Мать: Мария Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Военная награда
23.08.1943
Кто наградил 14 гв. сд ( 14 гв. сд ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 12.08.1943-16.08.1943 Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 686044 Номер дела ист. инфо... Показать все
Военная награда
10.09.1943
Награжден медалью «За оборону Сталинграда» уд.№ 00672
Военная награда
15.04.1945
Кто наградил 57 А ( 57 А ) Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» Номер фонда ист. информации 33 Номер описи ист. информации 687572 Номер дела ист. информации 1381 Архив ЦАМО
Смерть
Неизвестно
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