Мария Николаевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1883
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Около 1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Христина Дмитриевна
Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904
Сын: Делиев Киприан Дмитриевич
Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.05.1906
Сын: Делиев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1908
Сын: Делиев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Матрега Дмитриевна
Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Делиев Дмитрий Киприанович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно