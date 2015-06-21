Татьянина Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьянина Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2015

Отец: Татьянин Михаил Михайлович

Мать: Татьянина Ирина Александровна

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