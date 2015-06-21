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Татьянина Наталья Михайловна
Татьянина Наталья Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.06.2015
Пол
Женский
Отец
Татьянин Михаил Михайлович
1987 г.р.
Мать
Татьянина Ирина Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2015
Отец:
Татьянин Михаил Михайлович
Мать:
Татьянина Ирина Александровна
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