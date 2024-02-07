Шестоперов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестоперов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1976

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1976

Отец: Шестоперов Николай Александрович

Мать: не указана

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