Любимова (Желтова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимова (Желтова) Екатерина Яковлевна

Любимова (Желтова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.10.1841 ст.

Муж: Любимов Василий Михайлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского, со стороны жениха, крестьяне: Иван Михайлович и Михаил Васильевич Любимовы, Семён Михайлович Хохлов; ... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1844 ст.

Дочь: (Любимова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Михайлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1847 ст.

Сын: Любимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Любимов Василий Михайлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1851 ст.

Сын: Любимов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Любимов Василий Михайлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1431, л.822 об.-823).
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.