Любимова (Желтова) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1841 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского, со стороны жениха, крестьяне: Иван Михайлович и Михаил Васильевич Любимовы, Семён Михайлович Хохлов; ... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1844 ст.
Дочь: (Любимова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1847 ст.
Отец ребёнка: Любимов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.10.1851 ст.
Сын: Любимов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Любимов Василий Михайлович
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1431, л.822 об.-823).
Смерть
Неизвестно