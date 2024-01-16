Корзникова Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Корзников Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гликерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корзников Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1837
Сын: Корзников Яков Игнатьевич
Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно