Корзникова Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Корзников Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гликерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1834

Сын: Корзников Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1837

Сын: Корзников Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Корзников Игнатий Семёнович

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Игнатий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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