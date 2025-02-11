Сюндюков Николай Степанов 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Николай Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1868, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.03.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Сюндюков Степан Потапов1840 г.р.
Мать
Сюндюкова Мария СергееваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сюндюков Степан Потапов

Мать: Сюндюкова Мария Сергеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.03.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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