Сюндюков Николай Степанов
мужской, родился 1868, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.03.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСюндюков Степан Потапов1840 г.р.
МатьСюндюкова Мария СергееваНеизвестно г.р.
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Рождение
1868
Отец: Сюндюков Степан Потапов
Мать: Сюндюкова Мария Сергеева
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.03.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область