Филат (Фиофилакт) Андреев До 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филат (Фиофилакт) Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1747

Дата смерти

После 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Марина Феофилактова

Мать ребёнка: (1 Жена) Евгения Никитина

Бракосочетание
18.01.1764

Жена: (1 Жена) Евгения Никитина

Рождение ребёнка
1776 или 1779 ст.

Сын: Кирила Филатов (Феофилактов)

Мать ребёнка: (1 Жена) Евгения Никитина

сельцо Руськово\\Русиково Ивонинская волость, Ельнинский уезд Смоленская губерния, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1780

Дочь: Матрена Феофилактова

Мать ребёнка: (1 Жена) Евгения Никитина

Рождение ребёнка
17.01.1783

Сын: Антоний Филатов (Феофилактов)

Мать ребёнка: не указана

с. Вышний Нежоды, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1788

Дочь: Евдокия Феофилактова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1794

Сын: Евдоким Филатов (Феофилактов)

Мать ребёнка: не указана

с. Вышний Нежоды, Смоленская область
Смерть
После 1794

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