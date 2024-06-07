Филат (Фиофилакт) Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1747
Дата смертиПосле 1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Марина Феофилактова
Мать ребёнка: (1 Жена) Евгения Никитина
Бракосочетание
18.01.1764
Рождение ребёнка
1776 или 1779 ст.
Сын: Кирила Филатов (Феофилактов)
Мать ребёнка: (1 Жена) Евгения Никитина
сельцо Руськово\\Русиково Ивонинская волость, Ельнинский уезд Смоленская губерния, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1780
Дочь: Матрена Феофилактова
Мать ребёнка: (1 Жена) Евгения Никитина
Рождение ребёнка
17.01.1783
Сын: Антоний Филатов (Феофилактов)
Мать ребёнка: не указана
с. Вышний Нежоды, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1788
Дочь: Евдокия Феофилактова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1794
Сын: Евдоким Филатов (Феофилактов)
Мать ребёнка: не указана
с. Вышний Нежоды, Смоленская область
Смерть
После 1794