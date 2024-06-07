(1 Жена) Евгения Никитина Около 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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(1 Жена) Евгения Никитина

Место рождения

д. Буды, Смоленская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

До 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЩ
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Место
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Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Буды, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Марина Феофилактова

Отец ребёнка: Филат (Фиофилакт) Андреев

Бракосочетание
18.01.1764

Муж: Филат (Фиофилакт) Андреев

Рождение ребёнка
1776 или 1779 ст.

Сын: Кирила Филатов (Феофилактов)

Отец ребёнка: Филат (Фиофилакт) Андреев

сельцо Руськово\\Русиково Ивонинская волость, Ельнинский уезд Смоленская губерния, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1780

Дочь: Матрена Феофилактова

Отец ребёнка: Филат (Фиофилакт) Андреев

Смерть
До 1783

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