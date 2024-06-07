(1 Жена) Евгения Никитина
Место рожденияд. Буды, Смоленская область
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиДо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Буды, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Марина Феофилактова
Отец ребёнка: Филат (Фиофилакт) Андреев
Бракосочетание
18.01.1764
Рождение ребёнка
1776 или 1779 ст.
Сын: Кирила Филатов (Феофилактов)
Отец ребёнка: Филат (Фиофилакт) Андреев
сельцо Руськово\\Русиково Ивонинская волость, Ельнинский уезд Смоленская губерния, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.11.1780
Дочь: Матрена Феофилактова
Отец ребёнка: Филат (Фиофилакт) Андреев
Смерть
До 1783