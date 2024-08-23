Еремина (Шпагина) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Шпагина) Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Между 01.01.1943 и 01.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.11.1899

Муж: Еремин Николай Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1902

Дочь: (Еремина) Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1904

Дочь: (Еремина) Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1905

Дочь: (Еремина) Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1909

Сын: Еремин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Самойлова (Еремина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1914

Сын: Еремин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1918

Сын: Еремин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 01.01.1943 и 01.12.1948

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