Еремина (Шпагина) Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиМежду 01.01.1943 и 01.12.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1899
Рождение ребёнка
15.04.1902
Дочь: (Еремина) Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1904
Дочь: (Еремина) Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1905
Дочь: (Еремина) Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1909
Сын: Еремин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Самойлова (Еремина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.01.1914
Сын: Еремин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1918
Сын: Еремин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Еремин Николай Петрович
Смерть
Между 01.01.1943 и 01.12.1948