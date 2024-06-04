Шамарин (Анисимов) Николай Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти29.09.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Шамарин Петр Анисимов
Мать: Шамарина Анна Кирсанова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1861
Рождение ребёнка
После 1861
Мать ребёнка: Шамарина (Пьянкова) Анна Петрова
Смерть
29.09.1873
Причина смерти: от чахотки