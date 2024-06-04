Шамарин (Анисимов) Николай Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамарин (Анисимов) Николай Петров

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

29.09.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Шамарин Петр Анисимов

Мать: Шамарина Анна Кирсанова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.02.1861

Жена: Шамарина (Пьянкова) Анна Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1861

Сын: Шамарин Сергей Николаев

Мать ребёнка: Шамарина (Пьянкова) Анна Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.09.1873
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки

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