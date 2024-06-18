Чернышов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышов Валентин

Чернышов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова (Просяных) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Чернышова (Просяных) Татьяна Михайловна

Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.