Чернышов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Чернышова (Просяных) Татьяна Михайловна
Дружба, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно