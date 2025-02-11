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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Фёдор МихеевДо 1816 г.р.
Дети
Гаврила Фёдоров1834 г.р.
Анастасия Фёдорова1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Михеев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гаврила Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Михеев
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Михеев
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область