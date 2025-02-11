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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Фёдор МихеевДо 1816 г.р.
Дети
Гаврила Фёдоров1834 г.р.
Анастасия Фёдорова1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Михеев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гаврила Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Михеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Михеев

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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