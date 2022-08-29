Исаева (Подковыркина) Мария Ванифатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подковыркин Ванифатий Пантелеймонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1899
Сын: Исаев Стефан Никитич
Отец ребёнка: Исаев Никита Егорович
Рождение ребёнка
17.11.1900
Отец ребёнка: Исаев Никита Егорович
Рождение ребёнка
01.11.1902
Отец ребёнка: Исаев Никита Егорович
Рождение ребёнка
23.07.1905
Сын: Исаев Михаил Никитич
Отец ребёнка: Исаев Никита Егорович
Смерть
Неизвестно