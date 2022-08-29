Исаева (Подковыркина) Мария Ванифатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Подковыркина) Мария Ванифатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подковыркин Ванифатий Пантелеймонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Никита Егорович

Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Исаев Стефан Никитич

Отец ребёнка: Исаев Никита Егорович

Рождение ребёнка
17.11.1900

Сын: Исаев Варлаам Никитович

Отец ребёнка: Исаев Никита Егорович

Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Исаев Георгий Никитич

Отец ребёнка: Исаев Никита Егорович

Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Исаев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Исаев Никита Егорович

Смерть
Неизвестно

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