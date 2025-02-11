Володин Степан Хрисанфович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Володин Степан Хрисанфович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1866, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна ГавриловаДо 1846 г.р.
Отец
Володин Хрисанф Никифорович / Хрисанф Владимиров (58443?)До 1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Володин Хрисанф Никифорович / Хрисанф Владимиров (58443?)

Мать: Анна Гаврилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
13.01.1893

Жена: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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