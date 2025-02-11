Володин Степан Хрисанфович
мужской, родился 1866, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна ГавриловаДо 1846 г.р.
ОтецВолодин Хрисанф Никифорович / Хрисанф Владимиров (58443?)До 1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.01.1893
Жена: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно