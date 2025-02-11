Из Печаур Авдотья Афонасьева 1732 — найти родственников по фамилии на Familio

Из Печаур Авдотья Афонасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1732

умерла Неизвестно

Дети
Иван Тимофеевич1756 г.р.
Гордей Тимофеевич1758 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: (Тимошка Лазуркин) (Тимошка Лазуркин) Тимофей Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гордей Тимофеевич

Отец ребёнка: (Тимошка Лазуркин) (Тимошка Лазуркин) Тимофей Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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