Из Печаур Авдотья Афонасьева
женский, родилась 1732
умерла Неизвестно
Дети
Иван Тимофеевич1756 г.р.
Гордей Тимофеевич1758 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: (Тимошка Лазуркин) (Тимошка Лазуркин) Тимофей Дмитриев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гордей Тимофеевич
Отец ребёнка: (Тимошка Лазуркин) (Тимошка Лазуркин) Тимофей Дмитриев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно