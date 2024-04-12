Титов (продан в 1806) Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Титов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Титов Тит Андреевич
Мать ребёнка: Титова ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Титов Ефим Андреевич
Мать ребёнка: Титова ?
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Титова ?
Рождение ребёнка
1788
Сын: Титов (рекрут С 1810) Павел Андреевич
Мать ребёнка: Титова ?
Смерть
Неизвестно