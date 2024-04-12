Титов (продан в 1806) Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов (продан в 1806) Андрей Иванович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Титов Иван

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Титов Тит Андреевич

Мать ребёнка: Титова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Титов Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Титова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Титов Моисей Андреевич

Мать ребёнка: Титова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Титов (рекрут С 1810) Павел Андреевич

Мать ребёнка: Титова ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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