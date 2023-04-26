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Титова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Титов Тит Андреевич

Отец ребёнка: Титов (продан В 1806) Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Титов Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Титов (продан В 1806) Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Титов Моисей Андреевич

Отец ребёнка: Титов (продан В 1806) Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Титов (рекрут С 1810) Павел Андреевич

Отец ребёнка: Титов (продан В 1806) Андрей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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