Титова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Титов Тит Андреевич
Отец ребёнка: Титов (продан В 1806) Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Титов Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Титов (продан В 1806) Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Титов (продан В 1806) Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Титов (рекрут С 1810) Павел Андреевич
Отец ребёнка: Титов (продан В 1806) Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно