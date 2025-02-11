Жегалин Василий Павлов
мужской, родился 23.12.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.08.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЖегалин Павел Потапов1850 г.р.
МатьЖегалина Татьяна ИосифоваДо 1853 г.р.
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Рождение
23.12.1873
Отец: Жегалин Павел Потапов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.08.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область