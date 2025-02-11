Жегалин Василий Павлов 23.12.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Жегалин Василий Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.12.1873, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.08.1876, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Жегалин Павел Потапов1850 г.р.
Мать
Жегалина Татьяна ИосифоваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1873

Отец: Жегалин Павел Потапов

Мать: Жегалина Татьяна Иосифова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.08.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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