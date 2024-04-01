Кондратова (Кондратова) Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1874
Бракосочетание
25.10.1892
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Васильева Марфа Павлова
Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
22.04.1902
Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Марина Павлова
Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
12.04.1908
Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
03.10.1914
Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева? Мария Павлова
Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно