Кондратова (Кондратова) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова (Кондратова) Матрона Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1874

Отец: Кондратов Петр Казак Выс. Камышловского Васильев

Мать: Кондратова Татьяна Адрианова

Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Кондратов Павел Леонтьев

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 25 ж. 18
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Васильева Марфа Павлова

Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев

Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Кондратов Федор Павлов

Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев

Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Марина Павлова

Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев

Рождение ребёнка
12.04.1908

Сын: Кондратов Василий Павлов

Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев

Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев

Рождение ребёнка
03.10.1914

Сын: Кондратов Петр Павлов

Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева? Мария Павлова

Отец ребёнка: Кондратов Павел Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Павел Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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