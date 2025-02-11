Ефрем Гаврилов
мужской, родился 1779, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Маркелл Ефремов1808 г.р.
Потап Ефремов1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Маркелл Ефремов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Потап Ефремов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1820
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно