Ефрем Гаврилов 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефрем Гаврилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1779, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Маркелл Ефремов1808 г.р.
Потап Ефремов1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Маркелл Ефремов

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1813

Сын: Потап Ефремов

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1820
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

В село Брыковка Хвалынкого уезда

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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