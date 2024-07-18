Гартунг Генрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гартунг Генрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.12.1912

Дочь: Мильбергер (Hartung) Альма Андреевна (Генриховна)

Мать ребёнка: ?

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