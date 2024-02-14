Абдулганиева (Баккасова) Альбина Айсяевна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения30.03.198
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.198
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Москва
Рождение ребёнка
16.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва