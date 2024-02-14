Абдулганиева (Баккасова) Альбина Айсяевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулганиева (Баккасова) Альбина Айсяевна

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

30.03.198

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.198

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Москва
Рождение ребёнка
16.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
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