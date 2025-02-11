Тимофей Антонов
мужской, родился 1792, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1852, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Анна Яковлева1800 г.р.
Дети
Александр Тимофеев1823 г.р.
Марфа Тимофеева1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Место жительства
1850
Смерть
1852
Место жительства
1858