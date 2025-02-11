Тимофей Антонов 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимофей Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1792, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1852, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Анна Яковлева1800 г.р.
Дети
Александр Тимофеев1823 г.р.
Марфа Тимофеева1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

67

Смерть
1852
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

53

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