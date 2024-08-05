Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1821
Дочь: (Осокина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Осокина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
08.03.1826
Дочь: (Осокина) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
16.05.1827
Дочь: (Осокина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Рождение ребёнка
03.05.1829
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович
Смерть
1829
Рождение ребёнка
15.06.1830
Дочь: (Осокина) Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович