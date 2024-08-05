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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Иван Трофимович

Рождение ребёнка
14.01.1821

Дочь: (Осокина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Осокина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1826

Дочь: (Осокина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.05.1827

Дочь: (Осокина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1829

Сын: Осокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1829
Рождение ребёнка
15.06.1830

Дочь: (Осокина) Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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