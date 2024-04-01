Тараненко 1, Коваль 2. Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараненко 1, Коваль 2. Мария Григорьевна

Тараненко 1, Коваль 2. Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараненко Федор Иванович

Отец ребёнка: Тараненко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завгородняя (Тараненко) Анна (Нюра) Ивановна

Отец ребёнка: Тараненко Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараненко Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.12.1918

Дочь: Марченко (Тараненко) Надежда (Анастасия) Ивановна

Отец ребёнка: Тараненко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Коваль Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Коваль Сергей Прокопьевич

Смерть
1962

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