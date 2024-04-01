Тараненко 1, Коваль 2. Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тараненко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завгородняя (Тараненко) Анна (Нюра) Ивановна
Отец ребёнка: Тараненко Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1918
Дочь: Марченко (Тараненко) Надежда (Анастасия) Ивановна
Отец ребёнка: Тараненко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1927
Отец ребёнка: Коваль Сергей Прокопьевич
Смерть
1962