Стучкова (Куликова) Ирина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стучкова (Куликова) Ирина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1971

Отец: Куликов Валерий Алексеевич

Мать: Куликова Елена Михойловна

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