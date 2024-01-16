Поникаровская 1-Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Поникаровский Василий Петрович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Поникаровский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Поникаровский Василий Петрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Поникаровский Егор Васильевич
Отец ребёнка: Поникаровский Василий Петрович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Поникаровский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Поникаровский Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850