Поникаровская 1-Я Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская 1-Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Поникаровский Василий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Поникаровский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Поникаровский Василий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Поникаровский Егор Васильевич

Отец ребёнка: Поникаровский Василий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Поникаровский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Поникаровский Василий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Василий Петрович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1850
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