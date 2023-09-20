Балаев Антон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балаев Антон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балаева Евпраксинья Никодимовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Балаев Михаил Антонович

Мать ребёнка: Балаева Евпраксинья Никодимовна

Рождение ребёнка
22.06.1910

Дочь: Балаева Александра Антоновна

Мать ребёнка: Балаева Евпраксинья Никодимовна

Рождение ребёнка
12.01.1917

Дочь: Балаева Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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