Балаев Антон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Балаева Евпраксинья Никодимовна
Рождение ребёнка
22.06.1910
Дочь: Балаева Александра Антоновна
Мать ребёнка: Балаева Евпраксинья Никодимовна
Рождение ребёнка
12.01.1917
Дочь: Балаева Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно