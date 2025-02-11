Татьяна Семёнова
женский, родилась 05.01.1861, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.02.1861, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАгафья Михайлова1832 г.р.
ОтецКечутов В 1895 Семён Филиппов1833 г.р.
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Рождение
05.01.1861
Отец: Кечутов В 1895 Семён Филиппов
Мать: Агафья Михайлова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.02.1861
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область