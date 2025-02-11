Татьяна Семёнова 05.01.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.01.1861, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.02.1861, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Агафья Михайлова1832 г.р.
Отец
Кечутов В 1895 Семён Филиппов1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1861

Отец: Кечутов В 1895 Семён Филиппов

Мать: Агафья Михайлова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.02.1861
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Натурально

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