Алексеенко Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Soviet Union

Дата рождения

01.10.1925

Дата смерти

18.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Федулова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Алексеенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: (Федулова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1952

Дочь: (Алексеенко) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: (Федулова) Нина Александровна

Смерть
18.08.1957

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