Алексеенко Владимир Дмитриевич
Место рожденияSoviet Union
Дата рождения01.10.1925
Дата смерти18.08.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Алексеенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: (Федулова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
14.01.1952
Дочь: (Алексеенко) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: (Федулова) Нина Александровна
Смерть
18.08.1957