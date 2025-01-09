Тихонов Аверьян Алимович Около 1757 — найти родственников по фамилии на Familio

Тихонов Аверьян Алимович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1757, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

умер 1830, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Тихонов Алим ДмитриевичОколо 1735 г.р.
Мать
Тихонова (Игумнова) Акилина АвдеевнаОколо 1741 г.р.
Супруги
Тихонова (Попова) Дарья ДаниловнаОколо 1756 г.р.
Дети
Тихонов Федор АверьяновичОколо 1783 г.р.
Тихонов Антон АверьяновичОколо 1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Тихонов Алим Дмитриевич

Мать: Тихонова (Игумнова) Акилина Авдеевна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
11.01.1774 ст.

Жена: Тихонова (Попова) Дарья Даниловна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Тихонов Федор Аверьянович

Мать ребёнка: Тихонова (Попова) Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Тихонов Антон Аверьянович

Мать ребёнка: Тихонова (Попова) Дарья Даниловна

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
1830
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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