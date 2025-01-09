Тихонов Аверьян Алимович
мужской, родился Около 1757, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
умер 1830, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецТихонов Алим ДмитриевичОколо 1735 г.р.
МатьТихонова (Игумнова) Акилина АвдеевнаОколо 1741 г.р.
Супруги
Тихонова (Попова) Дарья ДаниловнаОколо 1756 г.р.
Дети
Тихонов Федор АверьяновичОколо 1783 г.р.
Тихонов Антон АверьяновичОколо 1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1774 ст.
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Тихонов Федор Аверьянович
Мать ребёнка: Тихонова (Попова) Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Тихонов Антон Аверьянович
Мать ребёнка: Тихонова (Попова) Дарья Даниловна
Смерть
1830