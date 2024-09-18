Чумаслов Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаслов Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаслов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Чумаслова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумаслова ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Якименко (Чумаслова) Ефросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Чумаслова ?

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чумаслов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Чумаслова ?

Смерть
Неизвестно

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