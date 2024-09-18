Чумаслов Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаслов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Чумаслова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумаслова ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Якименко (Чумаслова) Ефросинья Сергеевна
Мать ребёнка: Чумаслова ?
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Чумаслов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Чумаслова ?
Смерть
Неизвестно