Романченко Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1900 ст.
Дочь: Романченко Мавра Наумовна
Отец ребёнка: Романченко Наум Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.06.1902 ст.
Дочь: Агриппина Наумовна
Отец ребёнка: Романченко Наум Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-P?i=555&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.07.1907 ст.
Дочь: Анна Наумовна
Отец ребёнка: Романченко Наум Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GN1D?i=808&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно