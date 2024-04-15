Романченко Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманченко Агриппина Ивановна

Романченко Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1900 ст.

Дочь: Романченко Мавра Наумовна

Отец ребёнка: Романченко Наум Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D9-9?i=355&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.06.1902 ст.

Дочь: Агриппина Наумовна

Отец ребёнка: Романченко Наум Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-P?i=555&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.07.1907 ст.

Дочь: Анна Наумовна

Отец ребёнка: Романченко Наум Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GN1D?i=808&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романченко Наум Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close